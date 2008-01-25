Тимошенко: крымские школьники пройдут тестирование на языке обучения

Выпускники крымских школ получили право проходить независимое внешнее тестирование на языке обучения. Об этом сообщил председатель Верховной Рады АРК Анатолий ГРИЦЕНКО, комментируя итоги рабочей встречи с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО, состоявшейся в Киеве 23-24 января.

Как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь крымского спикера Алла ГОРЕВА, А.ГРИЦЕНКО отметил, что участники встречи пришли к «положительному для крымчан решению проблемы, касающейся тестов на украинском языке».

По словам главы крымского парламента, во время разговора с Юлией ТИМОШЕНКО им отдельно был поднят вопрос о приказе Министерства образования и науки Украины, который обязал всех выпускников школ проходить независимое внешнее тестирование для поступления в высшие учебные заведения только на украинском языке.

Со своей стороны Министерство образования и науки опровергло информацию, что намеревалось вводить тестирование на украинском языке выпускников школ с русским языком преподавания.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Минобразования в связи организованной пророссийскими силами в Симферополе акцией протеста против введения независимого тестирования выпускников на украинском языке.

Министерство образования и науки Украины сообщает, что приказом министра образования и науки Украины Ивана ВАКАРЧУКА от 24 января 2008 года № 33 утвержден Порядок проведения тестирования, согласно которому тесты составляются Украинским центром оценивания качества образования на государственном языке, а для участников внешнего независимого оценивания, которые получали общее среднее образование на языках национальных меньшинств, по их желанию, в переходный период (2008-2009 гг.) тесты переводятся на соответствующий язык (за исключением теста по украинскому языку и литературе), отмечается в заявлении Минобразования.

Министерство образования и науки Украины расценивает проведенную в Симферополе акцию как очередную попытку спекуляции на тему так называемого «языкового вопроса», которая не имела под собой никакого реального основания.