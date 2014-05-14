Приоритетом любой власти должно быть создание рабочих мест - Порошенко

Кандидат на пост Президента Украины, народный депутат Украины Петр Порошенко подчеркивает: «Государство должно убрать давление контролирующих органов на предприятия, чтобы ни одна инспекция не смогла останавливать производство. Коррупция должна быть уничтожена», - об этом он сказал во время встречи с коллективом завода «Турбоатом» в Харькове 14 мая. «Главным в государстве должен стать человек труда, тот, который создает продукцию», - отмечает Порошенко

Он уверен, что энергомашиностроение, которое является локомотивом промышленности Украины, может дать существенный прирост объемов производства не только в Харьковской области, но и во всей Украине. «Мы убеждены, что не только «Турбоатом», но и другие предприятия, которые хорошо и эффективно работают, должны стать примером развития», - отмечает кандидат.

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По словам Порошенко, он находится под впечатлением от предприятия и большого количества молодежи, которая на нем работает. «Это важно, ведь значит, что у предприятия есть будущее. Когда предприятие имеет портфель заказов на два, три или пять лет вперед - такое предприятие может уверенно смотреть в будущее, может повышать зарплату, гарантировать социальный пакет работникам, обеспечивать уплату налогов», - подчеркнул Порошенко.

Он отметил стабильную и высокую зарплату на предприятии «Турбоатом», которая составляет 6800 грн, а средняя по заводу 5 тыс. грн. «Это символ того, как должны жить и работать в Украине. Жить по-новому - значит жить в достатке. Приоритетом любой власти должно быть создание рабочих мест», - подчеркнул он.

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Порошенко подчеркнул, что первыми его шагами будет создание гарантий безопасности гражданам. «Сейчас основная задача новой власти и президента - добиться мира и вывести страну из войны», - сказал кандидат на пост президента Украины.