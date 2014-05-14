Турчинов: Власть готова рассматривать усиление полномочий местных органов власти и вопросы децентрализации
Исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов отмечает, что власть готова рассматривать усиление полномочий местных властей и вопросы децентрализации.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Турчинов сказал, открывая Общеукраинский круглый стол национального единства.
Он отметил, что на этом "круглом столе" необходимо обсудить проблемные вопросы, которые возникли на востоке Украины и в других регионах.
“Парламент и Кабинет министров готовы к системным изменениям в системе управления. В частности, речь идет о серьезном усилении власти и авторитета региональных администраций, местного самоуправления. Мы говорим о реальной децентрализации власти для того, чтобы все регионы почувствовали свою силу, свою самостоятельность, авторитет”, - сказал Турчинов.
Напомним, как сообщал УНИАН, В Верховной Раде начался первый всеукраинский круглый стол национального единства.