Оробец обвинила Кличко в снятии ее с выборов: "Это неспортивное поведение, дружок"

Между народным депутатом от «Батькивщины» Лесей Оробец, которая баллотировалась в мэры Киева, и другим кандидатом на эту должность лидером фракции УДАР” Виталием Кличко в кулуарах парламента произошла перепалка, в ходе которой прозвучали обвинения со стороны Оробец относительно снятия ее с избирательной гонки.

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Как передает корреспондент УНИАН, это произошло во время интервью Оробец журналистам относительно снятия ее с киевских выборов. Когда к Оробец подошел Кличко, она очень эмоционально отреагировала: “Твои представители в ТИК, трое, поддержали решение о моем снятии. Это неспортивное поведение, дружок”. Оробец прибавила: “Установка снимать меня была еще 29 апреля”.

На это Кличко ответил, что информацию о ее снятии с выборов получил только сегодня утром. “Эта информация, которую я сегодня получил, была доведена Вам три недели тому назад”, - сказал он, обращаясь к Оробец.

На это она ответила, что три недели тому назад член ТИК от “УДАРа” сообщил о возможности ее снятия с выборов, и она обратилась за разъяснениями к члену ЦИК Андрею Магере. Он, по словам Оробец, дал ей письменное разъяснение о том, что она «зарегистрирована законным способом».

В свою очередь Кличко отметил, что ему “нет смысла воевать” с Оробец, учитывая разницу в их рейтингах. Он также выразил мнение, что Оробец таким способом занимается пиаром.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе политической партии «УДАР», в комментарии журналистам Кличко отметил, что сам был удивлен решениям ТИК о снятии Оробец. При этом он заметил, что Оробец должна выдвигать претензии к своим юристам относительно ее снятия с выборов мэра столицы и депутатов Киевсовета, поскольку они, очевидно, ей не сообщили о нарушении закона.

Кличко отбросил обвинение Оробец в свой адрес относительно якобы причастности к снятию ее с выборов мэра. "Это смешно. Есть закон, который нарушать не должен никто", - сказал Кличко и прибавил, что исходя из его рейтинга и рейтинга Оробец, ему нет смысла против кого-то воевать. "Почему не сработали ее юристы, - вопрос к Лесе Оробец. Все остальное - дешевый пиар", - сказал Кличко.

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Как отметил народный депутат от УДАРа Валерий Карпунцов, вопрос о регистрации кандидатов в депутаты Киевсовета, включенных в избирательный список партии "Новая жизнь", под номером 1 которого значилась Оробець, рассматривался еще 29 апреля. В то же время, прибавил народный депутат, представители местных организаций политических партий, которые присутствовали на этом заседании, обратили внимание членов избирательной комиссии, что в случае регистрации указанного избирательного списка могут возникнуть обстоятельства для "двойной" отмены регистрации – кандидата на должность мэра и кандидата в депутаты Киевсовета Оробец. "Закон о местных выборах четко и однозначно предусматривает, что лицо может быть выдвинуто, в частности от местной организации только одной политической партии или путем самовыдвижения", - сказал Карпунцов. По его словам, Оробец прибыла в комиссию со своими представителями для выяснения указанных обстоятельств. Карпунцов прибавил, что члены Киевской городской избирательной комиссии сообщили, что правовых оснований для отмены регистрации кандидата на должность Киевского городского головы Оробец нет, но после регистрации избирательного списка Киевской городской организации партии "Новая жизнь", в которой она значится под № 1, такие правовые основания наступят. "Таким образом, у Оробец были около двух недель для устранения нарушений Закона в части ее одновременного выдвижения от местной организации партии и путем самовыдвижения. Но никакие действия ею не были предприняты, что и привело к принятию решения об отмене ее регистрации в качестве кандидате на должность мэра Киева и кандидата в депутаты Киевсовета от партии "Новая жизнь", - отметил Карпунцов.

Как сообщал УНИАН, Киевская избирательная комиссия сняла кандидата на пост мэра Киева Оробец с регистрации в столичные мэры и в депутаты Киевсовета. Теризбирком мотивировал свое решение тем, что закон не позволяет идти в списке партии в Киевсовет, и одновременно, как самовыдвиженец, на должность городского головы.