В Макеевке сепаратисты сняли герб Украины с местного горсовета

В Макеевке люди в камуфляже и балаклавах сняли со здания национальный герб Украины. Об этом пишет "ОстроВ".

Для демонтажа трезубца сепаратистские силы задействовали технику коммунальных служб.

Напомним, как сообщал УНИАН ранее, захваченный сепаратистами Макеевский городской совет, как и ряд других городов Донбасса, принял решение о проведении нелегитимного референдума.