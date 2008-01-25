Азербайджан готов на треть загрузить Одесса-Броды

Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Украине Талят Мусеиб-оглы АЛИЕВ заявляет, что Азербайджан имеет возможность загрузить мощности нефтепровода "Одесса-Броды" в "аверсном" режиме и обеспечить поставки до 5 млн. тонн нефти в год для переработки на ОАО "Нефтеперерабатывающий комплекс "Галичина" (Дрогобычский НПЗ, Львовская обл.) и ОАО "Нефтехимик Прикарпатья" (Надвирнянский НПЗ, Ивано-Франковская обл.).

Об этом он сказал во время встречи с министром топлива и энергетики Украины Юрием ПРОДАНОМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минтопэнерго, Ю.ПРОДАН в ходе встречи отметил, что вопрос энергетического сотрудничества в части диверсификации путей транспортировки энергоресурсов будет рассматриваться в Киеве на очередном саммите по энергетической безопасности в мае текущего года, а также на саммите стран ГУАМ, проведение которого запланировано на июнь в Тбилиси (Грузия).

«Диверсификация поставок энергоресурсов, как элемент обеспечения энергобезопасности, является очень важным», - сказал министр.

Обе стороны отметили, что сотрудничество в этом направления и, в частности, реализация проекта Одесса-Броды-Плоцк-Гданьск сегодня поддерживается на наивысшем политическом уровне обеими странами.

Ю.ПРОДАН также добавил, что до проведения Энергетического саммита украинская сторона предоставит на рассмотрение Азербайджанской стороне разработанный проект Концепции общего Балто-Черноморско-Каспийского энерготранзитного пространства.

Как сообщал УНИАН, 22 января министр топлива и энергетики Украины поручил ОАО «Укртранснафта» срочно проанализировать предложения ОАО "Нефтеперерабатывающий комплекс "Галичина" (Дрогобычский НПЗ, Львовская обл.) и ОАО "Нефтехимик Прикарпатья" (Надвирнянский НПЗ, Ивано-Франковская обл.) на предмет заключения договоров по транспортировке нефти в "аверсном" режиме с использованием нефтепровода "Одесса-Броды".

Справка УНИАН. Нефтетранспортный проект «Одесса-Броды» задумывался с целью диверсификации поставок нефти на украинские НПЗ и развития транзитных возможностей страны. Строительство нефтепровода "Одесса-Броды" завершили в мае 2002 года. Магистраль имеет длину 674 км, диаметр трубы - 1020 мм. Мощность первой очереди нефтепровода и терминала составляет 9-14 млн. тонн в год.

Нефтепровод "Одесса-Броды" планировалось использовать для прокачки каспийской нефти в Европу. Украина в течение двух лет с момента постройки безуспешно пыталась договориться о транспортировке каспийской нефти по нему в прямом направлении. Не получив конкретных предложений со стороны компаний, правительство Украины в конце июня 2004 года разрешило использовать трубопровод для транспортировки российской нефти в реверсном направлении.

Таким образом, с момента постройки нефтепровод используется в реверсном направлении, что предусматривает транспортировку российской нефти из Брод в Одессу и далее - танкерами через черноморские проливы.

За время работы реверсного маршрута, по состоянию на 31 декабря 2007 года, прокачано 19,276 млн. тонн сырья, а Украина получила в виде платежей за транзит и портовых сборов 205,4 млн. долларов.

НПК "Галичина" имеет проектную мощность по переработке 4,3 млн. тонн сырой нефти в год, а "Нефтехимик Прикарпатья" - 2,6 млн. тонн в год.