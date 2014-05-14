СМИ: Террористы устроили блокпост на въезде в Донецк со стороны Мариуполя
11:29, 14 мая 2014Политика
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На въезде в Донецк со стороны Мариуполя, недалеко от хутора Широкий, появился блокпост с вооруженными людьми.
Сепаратисты устроили очередной блокпост
Как сообщают очевидцы, вместо привычного поста ГАИ сегодня на трассе стоит несколько десятков людей в зеленой форме, вооруженных автоматами и гранатометами, сообщает 62.ua.
Читайте такжеСилы АТО уничтожили несколько блокпостов террористовНекоторые из них в масках. На вопрос, кого они представляют, один из вооруженных людей ответил, что Донецкую республику. По рассказам очевидцев, они тщательно досматривают все машины, въезжающие в Донецк.
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