У Рады проходят митинги против рейдерства и за люстрацию

Как передает корреспондент УНИАН, всего в двух акциях принимают участие около 200 человек.

Участники одного митинга, в частности, выступают за люстрацию Игоря Диденко, который ранее был первым заместителем руководителя НАК «Нафтогаз Украины» и который 8 мая был назначен на должность заместителя министра энергетики.

Участники акции обращаются к премьер-министру Украины Арсению Яценюку с требованием провести люстрацию во власти.

Читайте такжеВ Киеве 200 ультрас "Динамо" протестуют против матчей без зрителейМитингующие скандируют: “Зека геть!”. Среди множества плакатов, которые держат участники акции, в частности такие: “Нет - взяточнику”, “Стоп, коррупционер Диденко!”.

Участники другой акции, которая проходит одновременно с первой на площади Конституции, выступают против рейдерства и приватизации.

В частности, они держат плакаты с надписями: “За что стоял Майдан?”, “Нет прихватизации!”, “Не пустим банду на завод! Нет взяточничеству”.

Среди требований участников акции также есть требование о люстрации.

Как сообщили участники акции, они являются представителями Чудновского спиртзавода и их протест касается, в частности, “индексации кучмовских зарплат”.