Сегодня Рада планирует создать комиссию по расследованию преступлений чиновников (онлайн-трансляция)

Как передает корреспондент УНИАН, это запланировано в повестке дня пленарного заседания парламента.

Также повесткой дня предусмотрено, в частности, рассмотрение проекта постановления о введении моратория на закрытие общеобразовательных учебных заведений государственной, коммунальной форм собственности.

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Кроме того, депутаты рассмотрят законопроекты о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (о налогообложении наследства), об электронной коммерции и о частной детективной (розыскной) деятельности.

Также будет рассмотрен вопрос о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно повышения уровня социальной защиты ветеранов войны.

Предусматривается включить в повестку дня сессии ряд законопроектов и проектов постановлений. В частности, о Национальном бюро антикоррупционных расследований, о безотлагательных мерах по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности в Киеве, о проведении люстрации в Украине.

Кроме того, планируется включить в повестку дня сессии законопроект о страже, а также законопроекте о внесении изменений в статью 3 Регламента ВР (относительно обеспечения доступа граждан на пленарные заседания ВР).