Сегодня Рада планирует создать комиссию по расследованию преступлений чиновников (онлайн-трансляция)
Верховная Рада сегодня должна рассмотреть вопрос о создании Временной специальной комиссии по контролю за расследованиями особо резонансных уголовных дел с целью недопущения политических репрессий и предотвращения избежания наказания высшими должностными лицами государства, которые совершили преступление.
Как передает корреспондент УНИАН, это запланировано в повестке дня пленарного заседания парламента.
Также повесткой дня предусмотрено, в частности, рассмотрение проекта постановления о введении моратория на закрытие общеобразовательных учебных заведений государственной, коммунальной форм собственности.
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Кроме того, депутаты рассмотрят законопроекты о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (о налогообложении наследства), об электронной коммерции и о частной детективной (розыскной) деятельности.
Также будет рассмотрен вопрос о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно повышения уровня социальной защиты ветеранов войны.
Предусматривается включить в повестку дня сессии ряд законопроектов и проектов постановлений. В частности, о Национальном бюро антикоррупционных расследований, о безотлагательных мерах по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности в Киеве, о проведении люстрации в Украине.
Кроме того, планируется включить в повестку дня сессии законопроект о страже, а также законопроекте о внесении изменений в статью 3 Регламента ВР (относительно обеспечения доступа граждан на пленарные заседания ВР).