В Киеве 200 ультрас "Динамо" протестуют против матчей без зрителей

Как передает корреспондент УНИАН, они намерены потребовать от руководства федерации отменить свое решение относительно игры “Динамо” - “Шахтер” без зрителей.

Футбольные болельщики говорят, что в случае, когда Федерация футбола не отменит свое решение, тогда “такая федерация никому не нужна”.

Колонну болельщиков сопровождает около 10 сотрудников милиции. Ситуация спокойная. Нарушений общественного порядка со стороны болельщиков нет.

Как сообщал УНИАН, в финальном матче Кубка Украины встретятся "Динамо" (Киев) и "Шахтер" (Донецк).

13 мая Исполком Федерации футбола Украины решил провести финальный матч розыгрыша Кубка Украины по футболу сезона 2013/2014 гг. 15 мая 2014 года в 20:00 в Полтаве на стадионе «Ворскла» им. О. Бутовского без присутствия зрителей.

Напомним, 7 мая Министерство внутренних дел обратилось к Федерации футбола Украины с ходатайством о проведении остальных футбольных матчей сезона 2013-2014 годов в рабочее время в будние дни и без присутствия зрителей.

Как отмечается в сообщении, «на сегодня в государстве сложилась неблагоприятная обстановка для проведения футбольных матчей. Это ярко иллюстрируют последние резонансные события, которыми сопровождались футбольные матчи 27 апреля в Харькове и 2 мая в Одессе. В связи с этим МВД было вынуждено обратиться в Федерацию футбола Украины, Премьер-лиги и Профессиональной футбольной лиги с ходатайством о проведении остальных футбольных матчей сезона 2013-2014 годов в рабочее время в будние дни и без присутствия зрителей».