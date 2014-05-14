В Енакиево тушат пожар на шахте
На шахте им. Карла Маркса в г. Енакиево Донецкой области произошел пожар, жертв и пострадавших нет.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
По данным ГСЧС, пожар на шахте им. Карла Маркса (ГП «Орджоникидзеуголь») возникла вчера, 13 мая, в 15.50 на горизонте 1000 метров, в тупиковой выработке.
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«На время возникновения пожара на аварийном участке горняков не было, всего в шахте работало 60 человек, из которых самостоятельно вышли на поверхность 50 горняков, еще 10 горняков осталось для поддержки функционирования шахты». - говорится в сообщении.
По состоянию на 7 час. 14 мая тушение пожара продолжается, проинформировали в пресс-службе.
К тушению пожара привлечено 7 отделений Государственной военизированной горноспасательной службы Министерства энергетики и угольной промышленности.
Причина пожара устанавливается.