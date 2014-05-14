В соцсетях сообщают о ночной стрельбе в Славянске
03:09, 14 мая 2014Политика
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В Славянске опять слышали выстрелы.
В Славянске опять слышали выстрелы./ REUTERS
Об этом написала в Twitter группа Славянск.
По сообщениям, стрельба длилась недолго.
"Похоже, что ДНР обстреливали украинских военных на стоящем за пределами Славянска блокпосту "БЗС" (трасса Харьков-Ростов). Сейчас тишина", - написал Андрей Краснощеков.
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"Стрельба поутихла. По украинским позициям били, в том числе, из жилых кварталов", - подтвердил другой пользователь Василий Максимов.
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