В Борисполе задержали вооруженную группу лиц

Об этом сообщает пресс-служба Бориспольский ГО ГУМВД Украины в Киевской области.

"Около полуночи, в Бориспольский горотдел милиции поступило сообщение от местного жителя о том, что вблизи автодороги Киев-Харьков он слышал выстрелы. На место происшествия срочно выехала следственно-оперативная группа и подразделение милиции специального назначения", - говорится в сообщении.

Прибыв на место возможной стрельбы правоохранители обнаружили 13 неизвестных людей, одетых в камуфляжную форму, среди которых было 2 женщины. Во время осмотра территории и автомобилей работники милиции обнаружили и изъяли 2 автомата, пистолет, мелкокалиберную винтовку, 2 ножа, лук и около 150 патронов.

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С целью выяснения всех обстоятельств происшествия группе лиц было предложено проехать в райотдел для дачи объяснений и установление лиц.

По данному факту следственным отделом Бориспольского горотдела милиции возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства и намерения применения изъятого оружия. Продолжается досудебное расследование.