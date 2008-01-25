Фракция Блока Литвина ушла из сессионного зала ВР

Фракция Блока Литвина покинула заседание Верховной Рады, поскольку сегодня должна завершиться первая сессия парламента шестого созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил лидер фракции Блока Литвина Владимир ЛИТВИН.

Он отметил, что депутаты его политической силы вернутся к работе в парламенте не раньше 4 февраля.

В.Литвин напомнил, что парламент принимал решение закрыть первую сессию 25 января.

«Эту норму никто не отменял», – сказал он.