Фракция Блока Литвина ушла из сессионного зала ВР
13:13, 25 января 2008Политика
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Литвин сказал, когда его депутаты вернутся
Фракция Блока Литвина покинула заседание Верховной Рады, поскольку сегодня должна завершиться первая сессия парламента шестого созыва.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил лидер фракции Блока Литвина Владимир ЛИТВИН.
Он отметил, что депутаты его политической силы вернутся к работе в парламенте не раньше 4 февраля.
В.Литвин напомнил, что парламент принимал решение закрыть первую сессию 25 января.
«Эту норму никто не отменял», – сказал он.
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