Министр обороны: У нас полностью развязаны руки для того, чтобы дать отпор террористам

Исполняющий обязанности министра обороны Михаил Коваль подчеркивает, что украинским военнослужащим не нужны дополнительные полномочия для отражения агрессии со стороны России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Коваль заявил на пресс-конференции.

“У нас полностью развязаны руки для того, чтобы дать отпор террористам и всем остальным, кто создает угрозу для мирных жителей или самих военнослужащих. Мы имеем все юридические права для этого, и полностью их используем”, - сказал он.

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В то же время Коваль отметил, что действия украинских военных на востоке страны все же ограничены из-за того, что террористы ведут огонь, фактически прикрываясь гражданским населением, и потому украинские военнослужащие не могут задействовать против них тяжелое вооружение.

“Я могу привести сотни примеров, когда наши военнослужащие ведут полномасштабные боевые действия, но мы не используем минометы, артиллерию в районе проведения антитеррористической операции, а сепаратисты используют эти средства поражения в полном объеме. Фактически, две ночи подряд наши позиции обстреливают из минометов. Мы же не можем использовать такое оружие, потому что оно не является высокоточным, а сепаратисты прячут свои огневые позиции среди жилых кварталов, на жилых домах, и мы не можем нанести по ним соответствующий удар, хотя по подготовке и вооружению мы могли бы это сделать мгновенно”, - отметил Коваль.