Прокуратура возбудила уголовное дело против Луценко

Прокуратура города Киева возбудила уголовное дело в отношении министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО за преднамеренное нанесение им легких телесных повреждений мэру Киева Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры Украины, соответствующее постановление вчера издал заместитель прокурора города Киева.

Согласно информации пресс-службы, дело возбуждено по ч.2 ст.125 Уголовного кодекса Украины (Преднамеренно легкое телесное повреждение, которое повлекло кратковременное расстройство здоровья или незначительную потерю трудоспособности).

За такое нарушение УК определяет наказание: общественные работы на срок от 150 до 240 часов, или исправительные работы сроком до одного года, или арест сроком до шести месяцев, или ограничения свободы сроком до двух лет.

О возбуждении уголовного дела проинформирован Президент Украины.