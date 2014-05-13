Наливайченко: На Востоке мы обезвреживаем деньги Януковича и его окружения

Об этом он сказал в эфире 5 канала, пишет Украинская правда.

По словам Наливайченко, "соратники Януковича продолжают финансировать (сепаратистов) и воевать с нами, воевать с нами, независимо от того, где мы живем - в Донецке, Луганске или Мариуполе".

"Это война с собственным народом эти конвертационные центры, эти банки, эти карточки всевозможных систем, всевозможных банков, которые мы останавливаем сейчас, массово арестовывая счета, свидетельствуют о миллиардах украденных денег, которые сейчас воюют с нами всеми", - заявил глава СБУ.

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"Мы пока обезвреживаем его (Януковича) деньги и его окружения, обезвреживаем их связи. Нам осталось, чтобы местное население Славянска и Краматорска дало нам возможность окружить и арестовать или обезвредить диверсионные террористические группы", - добавил он.

Наливаченко также подтвердил, что через дипломатические пути Украины давит на Россию, чтобы добиться выдачи Януковича.

Глава СБУ также выразил уверенность, что бывший президент будет арестован и предстанет перед судом.