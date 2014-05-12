Яценюк уверяет, что президентские выборы в Украине не будут сорваны



Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Европейского Совета Херманом ван Ромпеем в Киеве.

“Любые планы по срыву президентских выборов, которые запланированы на 25 мая, не осуществятся”, - заверил глава правительства.

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Он подчеркнул, что правительство Украины прилагает все усилия, чтобы обеспечить проведение честных и прозрачных выборов, несмотря на то, что “на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей их будет сложно провести”.

“Однако до выборов еще есть время и ситуация должна стабилизироваться”, - сказал Яценюк.