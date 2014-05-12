Аваков самолетом везет в Славянск обмундирование для "Омеги" (фото)
14:25, 12 мая 2014Политика
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Арсен Аваков везет самолетом везет в Славянск обмундирование для спецподразделения "Омега".
Аваков самолетом везет в Славянск обмундирование для "Омеги" /Фото: Facebook Авакова
"Летим транспортником (Ан-26) с бойцами в зону АТО под Славянском. Везем новое обмундирование и средства защиты для бойцов "Омеги". Хорошо, когда Премьер помогает и участвует лично. Дело спорится быстрее", - написал министр МВД Арсен Аваков на своей странице в соцсети Facebook.
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