Аваков самолетом везет в Славянск обмундирование для "Омеги" (фото)

"Летим транспортником (Ан-26) с бойцами в зону АТО под Славянском. Везем новое обмундирование и средства защиты для бойцов "Омеги". Хорошо, когда Премьер помогает и участвует лично. Дело спорится быстрее", - написал министр МВД Арсен Аваков на своей странице в соцсети Facebook.