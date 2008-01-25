Заседание Верховной Рады Украины до сих пор не началось.

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас лидеры фракций собираются на заседание Согласительного совета.

Как сообщил в интервью журналистам председатель фракции Блока Литвина Владимир ЛИТВИН, работа ВР заблокирована из-за нерешенности вопроса относительно сроков проведения референдума по вопросу вступления Украины в НАТО.

По словам В.ЛИТВИНА, он предложил парламенту свой вариант постановления, в котором предусматривается формулировка, что вопрос вступления Украины в НАТО может быть принят по результатам всеукраинского референдума. Однако в этом постановлении не указан срок проведения такого референдума.

При этом В.ЛИТВИН отметил, что если представители коалиции поддержат эту формулировку, то он готов убедить фракцию Партии регионов проголосовать за этот документ.

В.ЛИТВИН также сообщил, что на заседании Согласительного совета сегодня утром звучали предложения закрыть сегодняшнее заседание парламента, но председатель ВР Арсений ЯЦЕНЮК не согласился с этим.