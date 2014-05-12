Власть обещает продолжить АТО в восточных областях

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

Турчинов также отметил, что на сегодня возобновилось совместное патрулирование милиции и народных дружин из числа работников таких предприятий, как Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича и “Азовсталь”.

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“Именно это дает нам возможность говорить о стабилизации ситуации в городе Мариуполе”, - отметил Турчинов.

В то же время он выразил убеждение, что “не только безусловно силовыми действиями по защите конституционного строя, защиты территориальной целостности и в первую очередь защиты жизни граждан мы будем действовать”.

Турчинов еще раз подчеркнул, что нынешняя власть готова вести переговоры с теми, кто имеет позицию, а не с оружием в руках воюет в этих областях.