Турчинов: В так называемом “референдуме” в Луганской области приняли участие около 24% населения, в Донецкой – более 30%

11:31, 12 мая 2014
Политика
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Турчинов подчеркнул, что во многих городах Луганской области «референдум» вообще не проводился.

Турчинов подчеркнул, что во многих городах Луганской области

Как передает корреспондент УНИАН, об этом и.о. президента Украины Александр Турчинов сообщил на заседании Согласительного совета лидерам фракций и председателей парламентских комитетов.

“В так называемом "референдуме", по информации МВД, экспертов, которые прошли в этих двух областях, в Луганской области приняли участие где-то 24% населения, имеющего право голосовать, и в Донецкой области - немного более 32%”, - сказал он.

Турчинов подчеркнул, что во многих городах Луганской области "референдум" вообще не проводился.

Как сообщалось, 11 мая в Донецкой и Луганской областях сепаратисты провели так называемый референдум относительно определения статуса региона.

Они утверждают, что 89% граждан проголосовали за государственную самостоятельность самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Председатель "ЦИК" по проведению псевдореферендума о независимости так называемой Луганской народной республики Александр Малихин сообщил, что 94-98% избирателей проголосовали за отделение региона.

В соответствии с украинским законодательством, упомянутый опрос не имеет юридической силы и его проведение не признают ОБСЕ, ЕС, США и ряд других стран мира.

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