Турчинов: В так называемом “референдуме” в Луганской области приняли участие около 24% населения, в Донецкой – более 30%

Как передает корреспондент УНИАН, об этом и.о. президента Украины Александр Турчинов сообщил на заседании Согласительного совета лидерам фракций и председателей парламентских комитетов.

“В так называемом "референдуме", по информации МВД, экспертов, которые прошли в этих двух областях, в Луганской области приняли участие где-то 24% населения, имеющего право голосовать, и в Донецкой области - немного более 32%”, - сказал он.

Турчинов подчеркнул, что во многих городах Луганской области "референдум" вообще не проводился.

Как сообщалось, 11 мая в Донецкой и Луганской областях сепаратисты провели так называемый референдум относительно определения статуса региона.

Они утверждают, что 89% граждан проголосовали за государственную самостоятельность самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Председатель "ЦИК" по проведению псевдореферендума о независимости так называемой Луганской народной республики Александр Малихин сообщил, что 94-98% избирателей проголосовали за отделение региона.

В соответствии с украинским законодательством, упомянутый опрос не имеет юридической силы и его проведение не признают ОБСЕ, ЕС, США и ряд других стран мира.