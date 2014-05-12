Турчинов: В так называемом “референдуме” в Луганской области приняли участие около 24% населения, в Донецкой – более 30%
Турчинов подчеркнул, что во многих городах Луганской области «референдум» вообще не проводился.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом и.о. президента Украины Александр Турчинов сообщил на заседании Согласительного совета лидерам фракций и председателей парламентских комитетов.
“В так называемом "референдуме", по информации МВД, экспертов, которые прошли в этих двух областях, в Луганской области приняли участие где-то 24% населения, имеющего право голосовать, и в Донецкой области - немного более 32%”, - сказал он.
Турчинов подчеркнул, что во многих городах Луганской области "референдум" вообще не проводился.
Как сообщалось, 11 мая в Донецкой и Луганской областях сепаратисты провели так называемый референдум относительно определения статуса региона.
Они утверждают, что 89% граждан проголосовали за государственную самостоятельность самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Председатель "ЦИК" по проведению псевдореферендума о независимости так называемой Луганской народной республики Александр Малихин сообщил, что 94-98% избирателей проголосовали за отделение региона.
В соответствии с украинским законодательством, упомянутый опрос не имеет юридической силы и его проведение не признают ОБСЕ, ЕС, США и ряд других стран мира.