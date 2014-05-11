Ни одна страна не признает этого позора - Порошенко о псевдореферендуме
Ни одна страна мира не признает результаты так называемого референдума, который проводится представителями «народных республик» в воскресенье в Луганской и Донецкой областях.
Об этом заявил кандидат в президенты Украины Петр Порошенко во время встречи с жителями города Новая Каховка (Херсонская область), сообщает его пресс-служба.
«Ни одна страна мира не признает этот позор, это преступление. Все страны мира поддерживают Украину», - сказал Порошенко
Он расценил то, что происходит на Донбассе, как «преступный псевдореферендум, который проходит странным образом без людей».
Читайте такжеПод Мариуполем задержали машину с 10 тысячами бланков псевдореферендума с готовыми "галочками"По словам Порошенко, на референдуме нет наблюдателей, а зато есть «автоматчики , террористы, которые уже пишут, что на референдуме проголосовало 65 % (жителей ) Луганской области».
Он также напомнил, что Германия вместе с Польшей, ЕС и США высказываются за суверенитет и территориальную целостность Украины и никогда не признают аннексию Крыма.