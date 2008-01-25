Кто кого перекричит под стенами парламента?

Верховную Раду Украины пикетируют сторонники Партии регионов, Блока Виталия Кличко, Гражданского движения «Народная самооборона» и Блока Леонида Черновицкого.

Как передает корреспондент УНИАН, возле Мариинского дворца собрались сторонники Партии регионов с лозунгами «НАТО? Никогда», «Сохраним внеблоковый статус Украины».

По центру возле здания ВР находятся сторонники Блока Виталия Кличко, которые держат в руках флаги «Да Кличко!», а также сторонники Гражданского движения «Народная самооборона». Они держат лозунги «Киевляне требуют выборов», «Киеву - выборы, Космосу - Марс», «Нет - незаконной застройке!».

Сторонники Блока Леонида Черновецкого стоят со своими флагами и держат лозунги «Луценко для милиции чужой», «Требуем отставки Луценко!».

Также ВР пикетируют сторонники движения «Я киевлянин».