В Донецке на «референдуме» голосуют практически одни пенсионеры

Как передает корреспондент УНИАН, в некоторые школы, открытые для голосования в разных районах Донецка, пришли люди преклонного возраста, которые не скрывают своей ностальгии по Советскому союзу и поэтому ратуют за самопровозглашенную «Донецкую народную республику». Одна из пожилых женщин поделилась: «Если мы сейчас проголосуем за «донецкую республику», нас потом заберет к себе Путин и добавит пенсии. Я слышала, что в Крыму сейчас очень большие пенсии».

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На самих участках бюллетень выдают просто после предъявления паспорта с донецкой пропиской, никакого разграничения по избирательным округам нет.

На прозрачных урнах для голосования герб Украины заклеен символикой «донецкой народной республики».

«Порядок» на избирательных участок обеспечивают люди с автоматами.