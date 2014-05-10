Нардепа Продивуса вызвали в милицию в связи со стрельбой на Ровенщине - ГПУ

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

Как говорится в сообщении, органы прокуратуры Ривненской области осуществляют процессуальное руководство в уголовных производствах, начатых по фактам происшествий, которые произошли накануне в Сарненском районе с применением оружия. Сведения в ЕРДР внесены Сарненским райотделом милиции по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (покушение на преднамеренное убийство), ч. 1 ст. 194 (повреждение имущества), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины.

Установлено, что 9 мая поблизости с. Селище Сарненского района произошел конфликт между местными жителями и 50 вооруженными гражданами из других регионов Украины. Последние заявили о намерении установить контроль над добычей янтаря в Сарненском районе, а из-за сопротивления представителей местной общины начали стрельбу. В результате инцидента один местный житель был ранен, еще двое жителей получили телесные повреждения. В ответ около 2 тысяч возмущенных крестьян повредили автомобили, на которых прибыли вооруженные мужчины, напомнили в ГПУ.

По подозрению в совершении преступления работники милиции задержали 16 человек, жителей Житомирской, Хмельницкой и Киевской областей. Изъято 15 единиц огнестрельного оружия и патроны к нему. На месте конфликта также обнаружены визитки народного депутата Украины Продивуса, отметили в Генпрокуратуре.

На данное время осуществляется комплекс следственных действий для выяснения всех обстоятельств инцидента, говорится в сообщении.