Зварич: нет ПДЧ - нет референдума
07:29, 25 января 2008Политика
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Объясняет народный депутат
Народный депутат, член фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Роман ЗВАРИЧ заявляет, что референдум о вступлении Украины в НАТО можно проводить только после подписания плана действий относительно членства в НАТО.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Р.ЗВАРИЧ заявил в интервью журналистам.
По словам народного депутата, в соответствии с процедурой членства в НАТО сначала необходимо принять план действий, а затем уже проводить референдум.
«В отсутствии договора о ПДЧ не предусмотрено, на каких условиях, какие риски, какие перспективы, сколько это будет стоить, предмета вынесения вопроса на референдум нет» - сказал Р.ЗВАРИЧ.
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