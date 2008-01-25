Зварич: нет ПДЧ - нет референдума

Народный депутат, член фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Роман ЗВАРИЧ заявляет, что референдум о вступлении Украины в НАТО можно проводить только после подписания плана действий относительно членства в НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Р.ЗВАРИЧ заявил в интервью журналистам.

По словам народного депутата, в соответствии с процедурой членства в НАТО сначала необходимо принять план действий, а затем уже проводить референдум.

«В отсутствии договора о ПДЧ не предусмотрено, на каких условиях, какие риски, какие перспективы, сколько это будет стоить, предмета вынесения вопроса на референдум нет» - сказал Р.ЗВАРИЧ.