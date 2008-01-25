Программа переселения в Россию ”укрепляет гуманитарные связи”

В посольстве Российской Федерации в Украине считают, что государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, способствует укреплению гуманитарных связей.

Об этом сказал советник-посланник посольства Российской Федерации в Украине Всеволод ЛОСКУТОВ перед церемонией вручения удостоверений участников государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

«Программа работает по укреплению человеческих, гуманитарных связей между гражданами России и Украины», - сказал он.

В.ЛОСКУТОВ напомнил, что программа работает на основе указа президента России Владимира ПУТИНА от 22 июня 2006 года.

По его словам, на реализацию этой программы выделяются «серьезные бюджетные средства и мощные административные ресурсы».

Обращаясь к участникам программы, В.ЛОСКУТОВ отметил: «Мы надеемся, что Россия станет для вас новым домом, но в то же время мы убеждены, что вы сохраните тесные связи с Украиной – нашим стратегическим партнером».

В.ЛОСКУТОВ заверил, что Россия будет делать все возможное, чтобы «те, кто добровольно связал с ней свою судьбу», чувствовали себя уютно и могли реализоваться.

Он вручил свидетельства участникам программы, которые переезжают из Украины в Калужскую, Тверскую области, а также в Калининград и Липецк. Ранее по этой программе в Россию уехали пять украинцев из Харькова.