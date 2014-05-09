В Крыму мусульман массово вызывают на допросы

Об этом информагентству QHA сообщила председатель ОО "Лига мусульманок "Инсаф" Лутфие Зудиева.

По ее словам в среду в Кировском в местное РОВД "пригласили" около 150 мусульман. Точное колличество приглашенных на допросы неизвестно, многих вызывали на "беседу" по телефону.

"Все, кто был (это уже около 10 человек), вчера сходили, они говорят, что задаются вопросы личного плана и о религии, например, "когда пришли к Исламу", "с кем общаетесь", "принадлежите ли к тем или иным течениям Ислама". Все, кто вчера ко мне обратился, это все люди религиозные", - рассказала Лутфие Зудиева.

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"В Старом Крыму людей приглашали в отдел милиции, на повестках в Кировском написано – в РОВД. Ну, понятно, что общаются там не простые милиционеры. Вчера показывали списки по Кировскому, повестки были розданы 150 мусульманам", - отмечает Зудиева.

По словам активистки, правоохранители в Старом Крыму у некоторых людей снимали отпечатки пальцев и делали фото, что является противозаконным.

"В Старом Крыму дошло до того, что снимали отпечатки пальцев, некоторых фотографировали. Оценивая ситуацию, я понимаю, что это незаконно. Весь процесс был запущен вчера очень быстро и неожиданно для нас. Мы только на данный момент успели информационно среагировать", - отмечает она.

По словам главы ОО "Лига мусульманок "Инсаф", все, кто попал в такую ситуацию, могут обращаться за помощью в юридическое управление Меджлиса крымскотатарского народа, Правозащитное движение Крыма. Кроме того, мусульманам Крыма готовы помочь правозащитники из России.