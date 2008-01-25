Ющенко: нам не нужна приватизация на фоне популизма

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО высказывается за необходимость формирования независимой структуры, которая будет заниматься объектами, выставленными на приватизацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО заявил на пресс-конференции в Давосе (Швейцария).

По словам Президента, когда речь идет о "том массиве объектов, который так массово предлагается для приватизации, я бы не хотел, чтобы складывалось впечатление, что речь идет о распродаже Украины, чтобы не складывалось впечатление, что можно быстро и оптом решать такие вопросы большой приватизации".

"По каждому из этих объектов мы должны сформировать структуру, желательно независимую, которая будет заниматься пакетом приватизации, разогревать соответствующий рынок, презентовать этот проект на соответствующих деловых сессиях, шоу в Лондоне, Москве, Нью-Йорке ", - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он отметил, что нужно сделать все, чтобы подготовить рынок и не попасть в ситуацию, когда на рынке Украины продавцов больше, чем международных покупателей.

"Нам не надо формировать концепцию украинской приватизации на фоне политического или социального популизма", - подчеркнул Президент.

По его словам, объекты, которые выставляются на приватизацию, – это национальные активы, "на которые не одно поколение украинцев потратило свое время, свой труд и очень часто - и свою жизнь". "Это богатство нации. Мы должны с ним обходиться бережно, тщательно и экономически выгодно", - сказал В.ЮЩЕНКО.