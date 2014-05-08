Вся политическая элита мира сейчас на стороне Украины - Шушкевич

По его словам, украинцам в целом и украинской власти в частности надо пожелать «мужества и терпения преодолеть состояние политического кризиса, состояние обманутости населения, состояние отравляющему действию российской пропаганды». «Это трудно преодолеть, но, кажется, Путин объединил Украину лучше, чем любые другие деятели. Украина сегодня не видит иного пути, как оставаться Украиной», - сказал он.

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Белорусский политик заявил, что восхищается терпением, мужеством и разумностью политических деятелей Украины. «Они работают в форс-мажорных условиях, им очень трудно, и я им сочувствую... У меня такое впечатление, что в условиях, в общем, наличия многих продажных пророссийских элементов, которые имели достаточно высокое положение в украинском истеблишменте, этой власти трудно проводить украинскую политику. Но, кажется, она его проводит. Я могу только пожелать им в этом успеха. Без мудрой политики будет очень трудно продолжать строить достойную демократическую Украину», - сказал Шушкевич и добавил, что «вся политическая элита мира сейчас на стороне Украины».