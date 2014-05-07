В Хмельницком неизвестные подожгли офис партии УДАР

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель исполнительного комитета Хмельницкой областной организации партии “УДАР” Василий Куйдан.

“Поджог совершил слабоумный человек. Ведь рядом с нашим офисом размещен газовый счетчик. Если бы пламя дошло до него, была бы братская могила из соседних жилых домов”, - отметил он.

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В подожженном помещении также находится общественная приемная народного депутата от «Удара» Александра Корнейчука. Дверь офиса, под которыми были подорваны «коктейли Молотова», сгорели почти полностью. В результате поджога повреждено помещение офиса, мебель, оргтехнику и документы.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь городского отдела милиции Алина Арнаут, по данному факту в Единый государственный реестр досудебных расследований внесены сведения и открыто уголовное дело по ч.1 ст. 296 УК (хулиганство).