Вместе с сепаратистами в Одессе выпустили представителей криминалитета – милиция

Об этом сообщает пресс-служба ГУМВД в Одесской области.

Так, новый руководитель областной милиции генерал-майор милиции Иван Катеринчук рассказал, что среди представителей различных политических сил, оказавшихся на свободе, имелись и представители криминального мира, в освобождении которых были заинтересованы лидеры преступных групп.

"Сейчас правоохранители разбираются в том, кому был выгоден штурм здания городской милиции. За происшедшее перед законом ответят подстрекатели", - сказал Катеринчук.

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Что касается бегства бойцов местного спецподразделения, во время штурма сепаратистами части, генерал-майор сказал следующее:

"Милиция региона не деморализована. Она дееспособна. Просто, с точки зрения нового руководителя областной милиции, не было того уровня управления, который должен быть.- Мы в силах этот уровень создать, усовершенствовать. Имеется полный контакт с главой ОГА. Он, как никто другой заинтересован, чтобы на Одесчине все было стабильно и все, что для этого необходимо, милиция сделает", - добавил он.

Напомним, как сообщал УНИАН ранее, в сети появилось видео бегства милиции во время штурма одесского УВД. Так, сепаратистские силы, ворвавшиеся на территорию Городского управления внутренних дел, фактически не встретили никакого сопротивления со стороны правоохранителей.