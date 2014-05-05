В сети появилось видео бегства милиции во время штурма одесского УВД

Щиты и амуницию сложили не все представители правоохранительных органов.

Об этом сообщает Думская.net. Вчера сепаратистские силы, ворвавшиеся на территорию Городского управления внутренних дел, фактически не встретили никакого сопротивления со стороны правоохранителей. Читайте такжеВ Одессе около тысячи сепаратистов блокируют милицию, есть пострадавшие Так, некоторые из милиционеров попросту сложили щиты и покинули пределы части.

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