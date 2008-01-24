В НУ-НС обвиняют Гриценко в неблагодарности

Отклонение Комитетом Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны законопроекта о создании Национальной гвардии народный депутат Михаил ПОЛЯНЧИЧ (фракция «Наша Украина – Народная Самооборона») называет “политической неграмотностью”.

Об этом он заявил в комментарии сайту RAZOM, текст которого передан УНИАН.

«ГРИЦЕНКО, еще будучи министром обороны, во время предвыборной кампании везде подчеркивал необходимость создания Национальной гвардии», - отметил М.ПОЛЯНЧИЧ.

В частности, по его словам, председатель профильного комитета ВР Анатолий ГРИЦЕНКО сам неоднократно говорил о том, что Национальная гвардия существует во всем мире, и что эта структура всегда подчинена главе государства.

«Когда он сегодня перестал возглавлять ведомство, начались обиды. Я такие вещи расцениваю как политическую неграмотность», - заявил М.ПОЛЯНЧИЧ, добавив: «Говорить одно, а делать противоположное – неправильно».

Как сообщал УНИАН, вчера, 23 января, Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны отклонил поданный Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО законопроект о создании Национальной гвардии.

Как отметил председатель комитета А.ГРИЦЕНКО, комитет во второй раз рассматривал этот законопроект, а перед этим получил заключение Главного научно-экспортного управления парламента, где на нескольких страницах были изложены предостережение относительно этого законопроекта.

«Законопроект сырой, и нуждается в доработке, когда он будет доработан - мы его рассмотрим», - сказал А.ГРИЦЕНКО, добавив, что все члены комитета единодушно проголосовали против законопроекта, за исключением одного депутата, который воздержался.

Справка УНИАН. Президент Украины В.ЮЩЕНКО подал в ВР и определил как неотложный проект закона Украины “О Национальной гвардии Украины”, которым предусмотрено создание Национальной гвардии на базе Внутренних войск Министерства внутренних дел.