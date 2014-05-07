Гриценко: После президентских выборов должны состояться досрочные парламентские

Об этом в эфире «Первого национального» телеканала заявил кандидат на пост Президента Украины, лидер политической партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко.

«После проведения досрочных президентских выборов 25-го мая, должны состояться досрочные парламентские выборы и выборы всей местной власти. Это ключевое требование, которое я сейчас слышу от людей, и полностью его разделяю. Многие, кто был с Януковичем до последнего дня, кто воровал, нарушал законы, сейчас очень быстро, как Попандопуло, перерисовались, и все - они уже «демократы», снова занимают руководящие должности», - отмечает Гриценко.

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«Как Майдан снес Януковича, так же снесем и Путина. Кое-кто сомневается, ибо Россия более мощная и в экономическом, и в военном плане. Но я изучал военную стратегию, и знаю, как обеспечить людям спокойствие. Треугольник «власть-народ-армия» должен быть мощный и сбалансированный. Какой треугольник сейчас у нас? Народ, как никогда приподнят, тысячи людей по всей стране стоят в очередях в военкоматы, они готовы брать оружие и идти защищать страну. Знаю все проблемы, которые сейчас существуют в нашей армии. Но, поверьте, у нас есть достаточный потенциал, который, если действовать разумно, можно нарастить. А вот власть сейчас является самой слабой вершиной в этом треугольнике. Сегодня она создает беспорядок и истерику. Все видят ее слабости, неспособности принимать своевременные решения. При таких условиях, у людей доверия к власти нет. Выборы дают шанс это изменить. Именно поэтому 25 мая каждый должен проявить свою ответственность и прийти на избирательные участки», - убежден Гриценко.