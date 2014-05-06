Жириновский пришлет луганским террористам свой джип "Тигр"
Известный своими праворадикальными высказываниями российский политик Владимир Жириновский обещает поставлять террористам в Украине военную технику.
Об этом сообщает пресс-служба ЛДПР.
По словам Жириновского, сейчас, когда в Украине идет "не совсем объявленная война", этот автомобиль якобы "нужнее" там.
Политик пообещал, что уже завтра машина будет на границе Украины.
Читайте такжеВ Польше Жириновскому посоветовали написать письмо к психиатру"Наш водитель выйдет и пойдет домой, а водитель из Луганска сядет и привезет в штаб", - сказал Жириновский. Он убежден, что украинские пограничники без проблем пропустят джип.
Также он уже собрался создать филиалы своей партии в трех областях восточной Украины, как "мы уже сделали на Приднестровье".
Напомним, ранее Жириновский призывал к войне с Украиной и заявлял, что Россия после Крыма должна "двигаться дальше".