Жириновский пришлет луганским террористам свой джип "Тигр"

Об этом сообщает пресс-служба ЛДПР.

По словам Жириновского, сейчас, когда в Украине идет "не совсем объявленная война", этот автомобиль якобы "нужнее" там.

Политик пообещал, что уже завтра машина будет на границе Украины.

Читайте такжеВ Польше Жириновскому посоветовали написать письмо к психиатру"Наш водитель выйдет и пойдет домой, а водитель из Луганска сядет и привезет в штаб", - сказал Жириновский. Он убежден, что украинские пограничники без проблем пропустят джип.

Также он уже собрался создать филиалы своей партии в трех областях восточной Украины, как "мы уже сделали на Приднестровье".

Напомним, ранее Жириновский призывал к войне с Украиной и заявлял, что Россия после Крыма должна "двигаться дальше".