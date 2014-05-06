Тягнибок: В Украине продолжена мобилизация, а прослуживших 45 дней - демобилизуют

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам лидер фракции “Свобода” Олег Тягнибок сегодня на брифинге после закрытого заседания Верховной Рады.

По его словам, сегодня на заседании парламента принято решение “о продолжении мобилизации, а те мобилизованные, которые уже прослужили 45 дней, будут демобилизованы”.

Читайте такжеВ Минобороны заверяют, что не мобилизуют в армию всех подряд

По его словам, в нынешней ситуации, когда некоторые подразделения силовых структур не исполняют приказы, это решение очень важное.

Тягнибок также сообщил, что в соответствии с сегодняшним решением парламента те военнослужащие, которые задействованы в антитеррористической операции, получат статус участников боевых действий.

Тягнибок также сообщил, что на нужды армии выделена 41 тысяча тонн горюче-смазочных материалов из государственного резерва.