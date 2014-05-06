ВР предоставила статус участников боевых действий силовикам, которые участвовали в АТО - депутат
12:39, 06 мая 2014Политика
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Верховная Рада проголосовала за признание участников АТО участниками боевых действий.
ВР предоставила статус участников боевых действий силовикам, которые принимали участие в АТО - депутат/REUTERS
За признание участников АТО участниками боевых действий проголосовали 251 депутат.
Как сообщал УНИАН, по данным МВД, вчера во время проведения АТО в Славянске 4 представителей МВД были убиты, около 30 получили ранения. Террористы стреляли из автоматов и минометов.
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