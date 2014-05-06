ВР предоставила статус участников боевых действий силовикам, которые участвовали в АТО - депутат

12:39, 06 мая 2014
Политика
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Верховная Рада проголосовала за признание участников АТО участниками боевых действий.

REUTERS

За признание участников АТО участниками боевых действий проголосовали 251 депутат.

публикацияОлександра Бригинеца.

Как сообщал УНИАН, по данным МВД, вчера во время проведения АТО в Славянске 4 представителей МВД были убиты, около 30 получили ранения. Террористы стреляли из автоматов и минометов.

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