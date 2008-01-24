Янукович собирается в ближайшее время прийти к власти

Лидер Партии регионов, глава оппозиционного правительства Виктор ЯНУКОВИЧ надеется в ближайшее время «прийти к власти» и продолжить курс реформ, начатый в 2006 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил во время встречи с заместителем госсекретаря США Дэниэлом ФРИДОМ.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что в Украине есть «много достижений, и не смотря на политический кризис, который был в 2007 году, нам удалось удержать экономику».

В то же время, он выразил сожаление, что правительству не удалось продолжить курс реформ, который был начат в 2006 году.

По его словам, программа его правительства, которая была разработана при участии, в том числе международных экспертов, осталась невыполненной, но «мы надеемся, что когда в ближайшее время придем к власти, то ее реализуем».

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что в Украине «сложная политическая ситуация». По его словам, коалиция имеет «очень шаткое большинство в парламенте». Он подчеркнул, что «в такой ситуации очень тяжело начинать любые реформы».

В.ЯНУКОВИЧ сказал, что Украина «идет демократическим путем развития». Он добавил, что и оппозиция, и коалиция имеют возможность выразить свою точку зрения, и они прислушиваются «друг к другу», что способствует поиску консенсуса.