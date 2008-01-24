Тимошенко придумала, как связать руки таможне

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО хочет, чтобы декларация экспортера была и документом на ввоз импорта в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на встрече с экспортерами.

«Я думаю, что мы сделаем так, чтобы декларация выездная для экспортера была одновременно для нас и документом на ввоз импорта. Чтобы там, где платят и возмещают НДС в других странах и показывают реальную стоимость, объемы, чтобы с этим документом заходили на растаможивание по импорту», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО, отметив, что работа в этом направлении уже идет.