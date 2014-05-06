В Николаеве начали формировать батальон территориальной обороны

Об этом УНИАН сообщили в региональном медиа-центре Министерства обороны Украины.

Основной целью создания нового подразделения является охрана общественного порядка, защита от посягательств внешнего агрессора на мир и спокойствие в Николаевской области, сообщил корреспонденту УНИАН офицер Регионального медиа-центра Минобороны Ярослав Чепурной.

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По его словам, задача батальона – удержать ситуацию в регионе. Основные воинские формирования в настоящее время сконцентрированы на востоке страны, в области их остается немного. В то же время продолжаются попытки дестабилизации ситуации в южных регионах, которые преследуют дальнюю цель – «отрезать» Украину от Черного моря.

«Приглашаются добровольцы, у которых есть военная подготовка за плечами и которые знают, как держать в руках оружие», - сказал Чепурной.

По его словам, батальон территориальной обороны будет создан как военизированное подразделение на базе вооруженных сил. «Это часть, которая будет вооружена стрелковым оружием и выполнять функцию внутренних войск», - добавил Чепурной.

Командование Николаевского областного военного комиссариата для службы в батальоне приглашает николаевцев в возрасте от 18 до 50 лет, «готовых встать на защиту своей семьи, города и области. Требуются офицеры, прапорщики, сержанты и солдаты».

Военнослужащим и членам их семей гарантируется полный социальный пакет и ежемесячное денежное вознаграждение.

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Желающим проходить службу в Николаевском батальоне территориальной обороны следует обращаться в районные военные комиссариаты по месту регистрации для получения более полной информации.

В батальон предполагается набрать несколько сотен человек, запись начата в областном военкомате. Место дислокации батальона сейчас определяется.