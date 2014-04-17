В Николаевской области совершено два вооруженных нападения на АЗС

Как сообщили в УМВД в Николаевской области, ночью в дежурную часть Жовтневого РО УМВД Украины в Николаевской области обратилась оператор одной из АЗС и сообщила о вооруженном нападении.

Около полуночи, когда на территории АЗС не было ни одно автомобиля, в помещение магазина станции вошел человек в шапке с прорезями для глаз, который держал в руках предмет, похожий на обрез охотничьего ружья. Угрожая оружием, злоумышленник приказал оператору собрать все деньги, находящиеся в кассе АЗС, и отдать ему. Мужчина скрылся на автомобиле неизвестной марки.

"После подсчета стало известно, что «добычей» нападающего стали 20 тыс. грн", - сообщили в милиции.Читайте такжеУ николаевских сепаратистов нашли 18 бит, 25 труб, пистолеты, ножи и топор

Следственным отделением Жовтневого райотдела милиции начато уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.187 УК Украины (разбой). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Сотрудники милиции проводят оперативные мероприятия по установлению личности и местонахождения злоумышленника, совершившего нападение на АЗС.

Этой же ночью в помещение АЗС по пр. Героев Сталинграда Николаева зашел мужчина в черной маске и, угрожая газовым баллончиком и пистолетом, потребовал отдать ему деньги.

"На что работники ответили, что касса закрыта и достать деньги они не могут. Не поверив в сказанное, мужчина попытался самостоятельно открыть кассу, но тщетно. Поняв, что получить деньги ему не удастся, нападавший ушел", - сообщили в милиции.

После этого сотрудник заправки нажал на кнопку срочного вызова милиции и закрыл входную дверь.

На место немедленно прибыл наряд государственной службы охраны, но задержать злоумышленника не удалось.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные действия, устанавливается личность злоумышленника. Следственным отделением начато уголовное производство по ч.1 ст. 187 УК Украины (разбой), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.