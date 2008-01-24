В НУ-НС говорят, что часть коалиции против увольнения Медведько

В парламенте уже собрано 189 подписей за освобождение Александра МЕДВЕДЬКО от должности генерального прокурора Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время круглого стола сообщил народный депутат, представитель фракции "Наша Украина - Народная самооборона" Олесь ДОНИЙ.

В то же время депутат отметил, что некоторые представители коалиции выcказались за то, чтобы не менять генпрокурора.

О.ДОНИЙ также добавил, что подобные тенденции наблюдаются и относительно инициативы проведения досрочных выборов мэра Киева.

Он напомнил, что в парламентском комитете по вопросам местного самоуправления уже зарегистрировано представление о создании следственной комиссии по расследованию деятельности действующего мэра Киева. Вместе с тем, отдельные члены большинства делают попытки саботировать рассмотрение данного вопроса.

В свою очередь, народный депутат, представитель Партии регионов Тарас ЧОРНОВИЛ прогнозирует, что городской председатель Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ будет работать на этом посту до конца своего срока.

«Я думаю, что после кретинического поступка ЛУЦЕНКО ЧЕРНОВЕЦКИЙ останется в своем кресле до конца срока», – сказал Т.ЧОРНОВИЛ, добавив, что «иногда лучше жевать, чем говорить или размахивать руками».