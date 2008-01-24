Российские СМИ: RosUkrEnergo прислала Тимошенко черную метку

Вчера Юлия Тимошенко выдвинула ультиматум, пишет российское издание «Газета». Речь идет о вчерашнем заявлении премьера о том, что «пришло время провести дискуссию между Украиной и Россией относительно стоимости транзита газа через Украину в Европу» в связи с увеличением цены на газ.

Издание называет это четвертой газовой войной Тимошенко, и напоминает, что первые три выиграл «Газпром».

Российский монополист пока не комментирует заявление Тимошенко. В офисе компании лишь кратко заметили, что основным фактором при определении ставки транзита является уровень затрат на транспортировку, а более подробные данные о прибылях от транзита газа как через Россию, так и через Украину являются коммерческой тайной, почему и не раскрываются. Известно, что сейчас тариф на транзит российского газа в Европу через Украину составляет $1,7 за прокачку 1 тысячи кубометров на 100 километров. То есть "Газпром" платит Киеву около $3 млрд за транзит в год. Транзит среднеазиатского газа для Украины стоит дешевле - чуть более $30 за прокачку 1 тысячи кубометров на 2,5 тысячи километров. То есть около $1,2 за 100 километров.

Таким образом, замечает Газета, очевидным ответом "Газпрома" на действия Юлии Тимошенко может стать увеличение ставок по транзиту среднеазиатского газа.

Но вчера компания RosUkrEnergo распространила зловещее заявление своего пресс-секретаря Андрея Кнутова. Он сообщил, что на 23 января 2008 года объем российского газа, поставленного компанией RosUkrEnergo потребителям Украины, составил более 1 млрд кубометров. Кнутов напомнил, что цена, по которой его закупает RosUkrEnergo, составляет $314,7 за 1 тысячу кубометров.

Фактически это черная метка Юлии Тимошенко: одно неосторожное движение - и среднеазиатский газ (а "Газпром" законтрактовал его целиком) продается по льготной цене не Украине, а кому-нибудь другому. Тогда $314,7 за 1 тысячу кубометров станет для Украины объективной реальностью, пишет издание.

Это понимает президент Украины Виктор Ющенко. В конфликте Юлии Тимошенко с "Газпромом" он выступил на российской стороне. Ющенко уверен, что ресурсов для поднятия цены за транзит газа нет, потому что Россия ответит симметрично.

Развязка конфликта наступит в третьей декаде февраля: именно на это время планируется заседание комиссии Путин - Ющенко в Москве и визит Юлии Тимошенко в гости к Виктору Зубкову.