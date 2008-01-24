Мороз заявляет, что СПУ пойдет на президентские выборы

Социалистическая партия Украины будет выдвигать своего кандидата на следующих выборах Президента Украины.

Об этом заявил лидер СПУ Александр МОРОЗ сегодня во время Интернет-конференции на портале ЛИГА.net.

В частности, по его словам, "СПУ будет субъектом избирательной кампании, а симпатиками ЮЩЕНКО и ТИМОШЕНКО вряд ли мы будем».

А.МОРОЗ также дал совет нынешним руководителям государства «неуклонно соблюдать буквы Закона и Конституции».