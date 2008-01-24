Мороз заявляет, что СПУ пойдет на президентские выборы
15:43, 24 января 2008Политика
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Лидер СПУ советует соблюдать законы
Социалистическая партия Украины будет выдвигать своего кандидата на следующих выборах Президента Украины.
Об этом заявил лидер СПУ Александр МОРОЗ сегодня во время Интернет-конференции на портале ЛИГА.net.
В частности, по его словам, "СПУ будет субъектом избирательной кампании, а симпатиками ЮЩЕНКО и ТИМОШЕНКО вряд ли мы будем».
А.МОРОЗ также дал совет нынешним руководителям государства «неуклонно соблюдать буквы Закона и Конституции».
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