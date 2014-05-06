Председателем Одесской ОГА назначен Палица

Сегодня с этой должности освободили Владимира Немировского.

И.о. президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов назначил Игоря Палицу председателем Одесской областной государственной администрации. Соответствующий указ размещен на президентском сайте. Читайте такжеОдесский губернатор возложил ответственность за смерти на милицию Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 мая, освободил Владимира Немировского от должности председателя Одесской ОГА.

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