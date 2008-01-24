Тимошенко поставила Украину за рамки правового государства?

В правовом государстве было бы невозможно принятие правительством постановления, разрешающего госструктурам не выполнять “заведомо преступные” решения судов.

Так адвокат, партнер юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры» Максим КОПЕЙЧИКОВ прокомментировал УНИАН вчерашнее постановление Кабмина, согласно которому органам финансового контроля разрешается не выполнять «заведомо преступные», по словам премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, судебные решения.

По словам М.КОПЕЙЧИКОВА, необходимо понимать - установить, что решение является «заведомо преступным», практически невозможно. По сути, для этого судья сам должен признать, что при вынесении решения имел намерение нарушить закон.

Комментируя тезис руководства правительства о том, что постановление базируется на Конституции, юрист отметил, что ст. 60 Конституции Украины предусматривает, что никто не обязан исполнять заведомо преступные приказы или распоряжения. Ст. 124 Конституции Украины обязывает к исполнению вынесенных судами решений, однако в ней не идет речь о «приказах» или «распоряжениях».

Таким образом, «решение», «приказ» и «распоряжение» - это очевидно не одно и то же, подчеркнул юрист.

Как сообщал УНИАН, 23 января премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО по итогам заседания Кабмина сообщила, что для защиты органов, которые осуществляют финансовый контроль (в частности, таможенных и налоговых), Кабмин принял “специальное постановление, которое дает свободу и право на базе Конституции Украины не выполнять заведомо преступные решения судов».

Премьер мотивировала принятие такого постановления тем, что на сегодня действует «мощная преступная группировка» между некоторыми представителями власти, судьями и хозяйствующими субъектами, которые нарушают закон. В результате чего решениями определенных судов «крышуется все незаконное движение товаров и услуг», что негативно отражается на пополнении бюджета.

По ее словам, Кабмин намерен провести сбор соответствующих неправомерных решений судов и передавать их в Министерство юстиции.

В свою очередь, министр юстиции Николай ОНИЩУК отметил, что постановление Кабинета министров обязывает органы, которые осуществляют финансовый контроль, руководствоваться исключительно нормами закона с точки зрения прямого применения соответствующих норм, и немедленно обращаться в апелляционные суды для обжалования заведомо неправосудных решений.

Н.ОНИЩУК подчеркнул, что соответствующим постановлением Кабинет министров обеспечил эффективную защиту интересов государства. Он заверил, что, принимая соответствующее постановление, правительство ни в коем случае не предоставляло себе право самостоятельно определять, насколько решение суда является правовым.

По состоянию на 13.00 24 января с.г. текст постановления пока не обнародован.