Регионалы из последних сил сдерживают противников НАТО?

Политсовет Партии регионов сегодня на своем заседании обсудит вопрос целесообразности проведения завтра под стенами Верховной Рады митинга за проведение референдума относительно НАТО.

Об этом заявил народный депутат от Партии регионов Василий ГОРБАЛЬ, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской организации ПР.

По словам депутата, члены Партии регионов готовы опять начать митинги под стенами парламента. В этот раз - за проведение референдума относительно НАТО.

«И в Киеве, и в регионах есть достаточное количество людей, которые готовы приехать в Киев и высказаться по этому поводу», - утверждает В.ГОРБАЛЬ.

«Пока они в Киев не выехали. Мы сейчас сдерживаем людей, чтобы решить все спокойно. После обеда будет заседание Политсовета партии, где будет решен вопрос целесообразности проведения митинга 25 января», - сообщил В.ГОРБАЛЬ.

Он также выразил надежду, что завтра на заседании ВР «у БЮТ будет случай подтвердить, отвечает ли их предвыборная кампания действиям после выборов».

«Народный депутат ЕФРЕМОВ вчера внес законопроект «о порядке вступления Украины в НАТО». Законопроект зарегистрирован и есть на сайте ВР. Документ предусматривает норму, что присоединиться к Альянсу возможно только по результатам Всеукраинского референдума. У меня есть надежда, что этот законопроект поддержит большинство в ВР, ведь с таким тезисом на выборы шли не только мы, но и БЮТ», - подчеркнул В.ГОРБАЛЬ.