Во время столкновений в Одессе пострадали двое школьников

Об этом на брифинге сообщила глава городского департамента образования Зинаида Цвиринько, пишет «Откат».

По ее словам, у одного из учащихся — серьезные ожоги ног и спины, полученные в результате возгорания «коктейля Молотова», у второго — огнестрельное ранение ноги. Оба находятся в детской областной клинической больнице.

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Второй пострадавший — одиннадцатиклассник, который принимал участие в боях на стороне проукраиских сил.

В связи с событиями 2 мая в одесских школах введен усиленный режим охраны. «Все учебные заведения находятся под охраной, везде имеются так называемые тревожные кнопки. Введен пропускной режим», — отметила Цвигулько.

В одесских вузах тем временем на неделю приостановили учебный процесс. Совет ректоров области рекомендовал всем высшим учебным заведениям перенести начало занятий на 12 мая.